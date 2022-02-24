Лукаку готов вернуться в «Интер» с понижением зарплаты

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку выражает желание вернуться в свой бывший клуб миланский «Интер», и готов при этом пойти на понижение зарплаты. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В настоящее время Лукаку зарабатывает 12,5 млн евро, но не чувствует себя счастливым на «Стэмфорд Бридж». Отмечается, что уже в ближайшее летнее трансферное окно Ромелу может вернуться в «Интер» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку сыграл за «Челси» 26 матчей во всех турнирах, в котором забил 8 голов.