Шакири гордится тем, что поработал с Клоппом

Полузащитник Джердан Шакири принял решение продолжить карьеру в «Чикаго Фэйр», однако он благодарен всем своим наставникам, с которыми работал в европейских чемпионатах. В частности, Юргену Клоппу - с ним швейцарец поработал в «Ливерпуле».

- Я давно знаю Юргена, еще с тех пор, как выступал за «Баварию», а он руководил дортмундской «Боруссией», нашим конкурентом. Я провел три прекрасных года в Ливерпуле, мы многое выиграли вместе. Мне нравится учиться у больших тренеров, у Клоппа, Гвардиолы, я работал еще с Хейнкесом, Хитцфельдом, это все помогло моей карьере. Юрген до сих пор интересуется, как у меня дела, он написал мне после трансфера в «Чикаго» и поздравил, - заявил Шакири, слова которого приводит портал Goal.