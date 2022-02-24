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Конте: «Всё это недопустимо»

24 Февраля 2022 • 08:15 Комментировать
Бёрнли
1:0
Тоттенхэм
окончен

Четыре поражения в пяти последних матчах - это совсем не то, на что надеялся Антонио Конте, и наставник «Тоттенхэма» готов бить в набат. Он не готов мириться с подобным результатом.

- Может, мы и сыграли неплохо, но действительность состоит в том, что мы потерпели четвертое поражение в пяти матчах. Это ненормально для меня. Я должен поговорить с клубом. Меня позвали менять вещи, я делаю все возможное, но, наверное, этого недостаточно. Игроки остаются теми же, тренеры меняются, а результаты тоже остаются теми же. Я мог бы молчать. но не могу. Нельзя продолжать проигрывать, это бессмысленно, никто не заслуживает этого. Это недопустимо, - приводит слова Конте La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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