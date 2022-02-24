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Терри: «Моуринью - мой лучший тренер, я до сих пор боюсь его»

24 Февраля 2022 • 01:40 Комментировать
Челси
0:0
Лестер
отменен

Легендарный защитник Джон Терри с удовольствием делится с фанатами подробностями своей карьеры в «Челси», особенно тепло вспоминая годы, когда клубом руководил португальский специалист Жозе Моуринью. Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2015 год.

- Жозе - это лучший тренер, который у меня был. Я до сих пор его боюсь! Но также мне нравился Карло Анчелотти, - заявил Терри, слова которого приводит Daily Mail.

Также Терри обозначил свое любимое лондонское дерби:

- Самым приятным лондонским дерби было дерби с «Тоттенхэмом», потому что мы гарантированно получали три очка, - добавил Терри.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жозе Моуринью Джон Терри
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