Терри: «Моуринью - мой лучший тренер, я до сих пор боюсь его»

Легендарный защитник Джон Терри с удовольствием делится с фанатами подробностями своей карьеры в «Челси», особенно тепло вспоминая годы, когда клубом руководил португальский специалист Жозе Моуринью. Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2015 год.

- Жозе - это лучший тренер, который у меня был. Я до сих пор его боюсь! Но также мне нравился Карло Анчелотти, - заявил Терри, слова которого приводит Daily Mail.

Также Терри обозначил свое любимое лондонское дерби:

- Самым приятным лондонским дерби было дерби с «Тоттенхэмом», потому что мы гарантированно получали три очка, - добавил Терри.