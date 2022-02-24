«Ливерпуль» забил 6 мячей «Лидсу»

Перенесённый матч Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лидсом» очень быстро стряхнул с себя интригу. За 20 минут в середине первого тайма «красные» забили три мяча, а Мохамед Салах оформил дубль с пенальти. Итоговый счет - 6:0 (с игры забили Жоэль Матип, Виргил ван Дейк и дважды Садио Мане).
«Ливерпуль» до трех очков сократил отставание от «Манчестер Сити».
Протокол игры
|(1:0) Салах Мохамед15'
|(2:0) Матип Жоэль30'
|(3:0) Салах Мохамед35'
|(4:0) Мане Садио80'
|(5:0) Мане Садио90'
|(6:0) Ван Дейк Виргил90'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Джонс Кёртис 77' (Милнер Джеймс ( 77') •Фабиньо Энрике•Алькантара Тьяго 68' (Хендерсон Джордан ( 68') •Салах Мохамед•Мане Садио•Диас Луис 85' (Ориги Дивок ( 85')
Мелье Иллан•Даллас Стюарт•Эйлинг Люк • 33'Стрёйк Паскаль•Фирпо Жуниор • 18'Форшоу Адам•Рафинья Диас•Клих Матеуш 46' (Робертс Тайлер ( 46') •Морено Родриго 46' (Шеклтон Джейми ( 46') •Харрисон Джек•Джеймс Дэниэл 61' (Гелхардт Джо ( 61' ) 90'
23 февраля. Стадион "Энфилд".
Бан пользователя