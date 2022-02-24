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«Ливерпуль» забил 6 мячей «Лидсу»

24 Февраля 2022 • 00:44 Комментировать (1)
Ливерпуль
6:0
Лидс
окончен

Перенесённый матч Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лидсом» очень быстро стряхнул с себя интригу. За 20 минут в середине первого тайма «красные» забили три мяча, а Мохамед Салах оформил дубль с пенальти. Итоговый счет - 6:0 (с игры забили Жоэль Матип, Виргил ван Дейк и дважды Садио Мане).

«Ливерпуль» до трех очков сократил отставание от «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Ливерпуль 6:0Лидс
(1:0) Салах Мохамед15'   
(2:0) Матип Жоэль30'   
(3:0) Салах Мохамед35'   
(4:0) Мане Садио80'   
(5:0) Мане Садио90'   
(6:0) Ван Дейк Виргил90'   
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюДжонс Кёртис  77' (Милнер Джеймс (  77') Фабиньо ЭнрикеАлькантара Тьяго  68' (Хендерсон Джордан (  68') Салах МохамедМане СадиоДиас Луис  85' (Ориги Дивок (  85')
Запасные: Окслейд-Чемберлен АлексКейта НабиКеллехер КаомхинМинамино ТакумиЦимикас КостасКонате Ибраима
Мелье ИлланДаллас СтюартЭйлинг Люк   33'Стрёйк ПаскальФирпо Жуниор   18'Форшоу АдамРафинья ДиасКлих Матеуш  46' (Робертс Тайлер (  46') Морено Родриго  46' (Шеклтон Джейми (  46') Харрисон ДжекДжеймс Дэниэл  61' (Гелхардт Джо (  61'   90')
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоМаккаррон ЛиэмБейт ЛьюисКенне НоанКрессвел Чарли
23 февраля. Стадион "Энфилд".

 

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Комментарии (1)
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id152079006
24 Февраля 2022 в 01:11
С победой!!! YWNWA
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окончен Бёрнли 1:0 Тоттенхэм 4.70 3.75 1.77
окончен Уотфорд 1:4 Кристал Пэлас 2.90 3.10 2.60
окончен Ливерпуль 6:0 Лидс
24.02  22:45 Арсенал ... Вулверхэмптон 1.76 3.70 4.90
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