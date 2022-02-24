«Ливерпуль» забил 6 мячей «Лидсу»

Перенесённый матч Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лидсом» очень быстро стряхнул с себя интригу. За 20 минут в середине первого тайма «красные» забили три мяча, а Мохамед Салах оформил дубль с пенальти. Итоговый счет - 6:0 (с игры забили Жоэль Матип, Виргил ван Дейк и дважды Садио Мане).

«Ливерпуль» до трех очков сократил отставание от «Манчестер Сити».