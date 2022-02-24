«Тоттенхэм» снова проиграл, «Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд»

Победа в гостях над «Манчестер Сити» подарила болельщикам «Тоттенхэма» надежду на возвращение команды на путь побед, но «шпоры» тут же проиграли «Бёрнли» из зоны вылета, который в 21 матче со старта сезоне победил лишь раз.
Лондонцы подолгу катали мяч, что не сказалось на количестве моментов. Победу сопернику со счетом 1:0 принес гол Бена Ми на 71-й минуте.
В другом матче «Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд» (4:1).
Протокол игры
|(1:0) Ми Бен71'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор 65' (Лукас Моура ( 65') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Бентанкур Родриго 46' (Уинкс Гарри ( 46') •Сессеньон Райан 79' (Бергвейн Стевен ( 79') •Кулушевски Деян•Сон Хынмин•Кейн Гарри
23 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры
|15'Матета Жан-Филипп (0:1)
|(1:1) Сиссоко Мусса18'
|42'Галлахер Конор (1:2)
|85'Заха Уилфрид (1:3)
|90'Заха Уилфрид (1:4)
Фостер Бен•Фемения Кико • 62'Каткарт Крейг•Самир Каэтано • 40'Камара Ассан•Сиссоко Мусса•Луза Имран•Клеверли Том 73' (Каембе Эдо ( 73') •Сарр Исмаила•Кинг Джошуа 51' (Эрнандес Хуан ( 51') •Деннис Эммануэль
Батлэнд Джек•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Галлахер Конор•Хьюз Уилл 80' (Макартур Джеймс ( 80') •Куйяте Шейку • 44'Олисе Майкл 73' (Айю Джордан ( 73') •Матета Жан-Филипп•Заха Уилфрид
23 февраля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).
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