«Тоттенхэм» снова проиграл, «Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд»

Победа в гостях над «Манчестер Сити» подарила болельщикам «Тоттенхэма» надежду на возвращение команды на путь побед, но «шпоры» тут же проиграли «Бёрнли» из зоны вылета, который в 21 матче со старта сезоне победил лишь раз.

Лондонцы подолгу катали мяч, что не сказалось на количестве моментов. Победу сопернику со счетом 1:0 принес гол Бена Ми на 71-й минуте.

В другом матче «Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд» (4:1).