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«Тоттенхэм» снова проиграл, «Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд»

24 Февраля 2022 • 00:26 Комментировать
Бёрнли
1:0
Тоттенхэм
окончен

Победа в гостях над «Манчестер Сити» подарила болельщикам «Тоттенхэма» надежду на возвращение  команды на путь побед, но «шпоры» тут же проиграли «Бёрнли» из зоны вылета, который в 21 матче со старта сезоне победил лишь раз.

Лондонцы подолгу катали мяч, что не сказалось на количестве моментов. Победу сопернику со счетом 1:0 принес гол Бена Ми на 71-й минуте.

В другом матче «Кристал Пэлас» разгромил «Уотфорд» (4:1).

Протокол игры  
Бёрнли 1:0Тоттенхэм
(1:0) Ми Бен71'   
Поуп НикРобертс Коннор IIТарковски ДжеймсМи БенПитерс ЭрикЛеннон АаронБраунхилл ДжошКорк ДжекМакнил ДуайтВегхорст Ваут  89' (Барнс Эшли (  89') Родригес Джей
Запасные: Томас БоббиВествуд ЭшлиРичардсон ЛьюисСтивенс ДейлКоллинз НатанЛоутон МэттьюХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
Льорис УгоРомеро КристианДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон Жуниор  65' (Лукас Моура (  65') Хёйбьерг Пьер-ЭмильБентанкур Родриго  46' (Уинкс Гарри (  46') Сессеньон Райан  79' (Бергвейн Стевен (  79') Кулушевски ДеянСон ХынминКейн Гарри
Запасные: Санчес ДавинсонРегилон СерхиоДоэрти МэттРодон ДжоСкарлетт ДейнОстин Брендон
23 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Уотфорд 1:4Кристал Пэлас
  15'Матета Жан-Филипп (0:1)
(1:1) Сиссоко Мусса18'   
  42'Галлахер Конор (1:2)
  85'Заха Уилфрид (1:3)
  90'Заха Уилфрид (1:4)
Фостер БенФемения Кико   62'Каткарт КрейгСамир Каэтано   40'Камара АссанСиссоко МуссаЛуза ИмранКлеверли Том  73' (Каембе Эдо (  73') Сарр ИсмаилаКинг Джошуа  51' (Эрнандес Хуан (  51') Деннис Эммануэль
Запасные: Нгакиа ДжеремиТрост-Эконг ВиллиамКабаселе КристианСема КенКалу СамуэльМасина АдамБахманн Даниэль
Батлэнд ДжекКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикГаллахер КонорХьюз Уилл  80' (Макартур Джеймс (  80') Куйяте Шейку   44'Олисе Майкл  73' (Айю Джордан (  73') Матета Жан-ФилиппЗаха Уилфрид
Запасные: Шлупп ДжеффриМиливоевич ЛукаБентеке КристианМэттьюз РемиКелли МартинЭдуар ОдсоннЭзе Эберечи
23 февраля. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уотфорд Кристал Пэлас
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окончен Бёрнли 1:0 Тоттенхэм 4.70 3.75 1.77
окончен Уотфорд 1:4 Кристал Пэлас 2.90 3.10 2.60
окончен Ливерпуль 6:0 Лидс
24.02  22:45 Арсенал ... Вулверхэмптон 1.76 3.70 4.90
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