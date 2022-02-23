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Ковачич: «Многие тренеры не верили меня, но с Тухелем всё иначе»

23 Февраля 2022 • 23:58 Комментировать
Челси
0:0
Лестер
отменен

Для хорватского полузащитника Матео Ковачича матч с «Лиллем» ознаменовал десятилетие со дня дебюта в Лиге чемпионов, но при этом он не всегда комфортно чувствовал себя в командах, в которых выступал ранее. И даже в «Челси» ранее все было далеко не очень гладко.

- В «Челси» у меня были и взлеты, и падения, как и у каждого игрока, но с Тухелем многое поменялось. Сейчас для меня все идет хорошо, игра команды подходит моему стилю. В прежних клубах тренеры не всегда доверяли меня, чаще всего у меня не было этого чувства, а вот в «Челси» это чувство есть. Он очень верит в меня, я всегда играю и все для меня очень хорошо идет, я даже полюбил и город, - заявил Ковачич, которого цитирует официальный сайт «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Матео Ковачич
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