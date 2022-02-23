Мартинелли: Я четырежды был на просмотре в «МЮ»

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли рассказал о том, как он проходил несколько просмотров в «МЮ», но так и не получил предложения от местного клуба.

«Я четырежды был на просмотре в «МЮ». На самом деле у меня было четыре просмотра в «Юнайтед», когда мне было 13, 14, 15 и 16 лет. Это было в Манчестере на тренировочной базе клуба. Я встречался с игроками первой команды, такими как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Уэйн Руни и Патрис Эвра. Но не было такого момента, чтобы они сказали, что хотят подписать со мной контракт», - сказал бразилец в интервью изданию The Athletic.

«Но это дало мне возможность почувствовать вкус и немного облегчило адаптацию, потому что у меня был опыт игры в футбол в Англии. Даже после тех испытаний я всегда верил в себя», - добавил он.

Мартинелли перешел в «Арсенал» летом 2019 года. Лондонцы заплатили за восходящую звезду около 7 млн евро бразильскому клубу «Итуано».