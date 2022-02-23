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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» вышел в лидеры АПЛ по количеству заработанных пенальти

23 Февраля 2022 • 23:48 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Лидс
2-й тайм

«Ливерпуль»в настоящий момент встречается в отложенном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги с «Лидсом». После первого тайма подопечные немецкого тренера Юргена Клоппа ведут с крупным счетом, при этом два гола были забиты с пенальти.

Таким образом, «Ливерпуль» заработал 170-й пенальти в истории своих выступлений в английской  Премьер-лиге, выйдя по этому показателю на первое место. Лишь на один пенальти меньше заработал «Манчестер Юнайтед» - 169, а вот «Челси» и «Арсенал» отстают куда сильнее - 157 и 156 пенальти, соответственно. Замыкает квинтет, конечно же, «Манчестер Сити» - 137 пенальти.

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Ливерпуль
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окончен Уотфорд 1:4 Кристал Пэлас 2.90 3.10 2.60
Идет 88 минута Ливерпуль 4:0 Лидс
24.02  22:45 Арсенал ... Вулверхэмптон 1.76 3.70 4.90
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