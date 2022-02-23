Бент: Канте – лучший опорный полузащитник всех времён, он превзошёл Макелеле

Бывший английский нападающий Даррен Бент заявил, что звание эталонного опорного полузащитника должно принадлежать Н'Голо Канте, а не его соотечественнику Клоду Макелеле, как считалось ранее.

«На мой взгляд, Канте – лучший игрок всех времён в этой роли. Он показывает невероятную игру, когда его ставят перед защитниками. Н'Голо заставил футбольную общественность иначе воспринимать опорных хавбеков. Думаю, «роль Макелеле» следует переименовать в «роль Канте», – цитирует экс-футболиста сборной Англии Talksport.

В нынешнем сезоне Канте принял участие в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую стоимость француза в 50 млн евро.