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Бент: Канте – лучший опорный полузащитник всех времён, он превзошёл Макелеле

23 Февраля 2022 • 23:24 Комментировать
Челси
0:0
Лестер
отменен

Бывший английский нападающий Даррен Бент заявил, что звание эталонного опорного полузащитника должно принадлежать Н'Голо Канте, а не его соотечественнику Клоду Макелеле, как считалось ранее.

«На мой взгляд, Канте – лучший игрок всех времён в этой роли. Он показывает невероятную игру, когда его ставят перед защитниками. Н'Голо заставил футбольную общественность иначе воспринимать опорных хавбеков. Думаю, «роль Макелеле» следует переименовать в «роль Канте», – цитирует экс-футболиста сборной Англии Talksport.

В нынешнем сезоне Канте принял участие в 25 матчах за «Челси» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую стоимость француза в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Даррен Бент Клод Макелеле Нголо Канте
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