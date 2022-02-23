«Арсенал» предложит Артете новое соглашение

Руководство «Арсенала» намерено сохранить у руля команды Микеля Артету, чей действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Испанский специалист будет получать около 10 млн евро за сезон, если подпишет новый договор, что сделает его пятым в списке самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Англии, сообщает Marca. Примерно столько же зарабатывал Арсен Венгер в свой последний сезон в лондонском клубе.

В «Арсенале» довольны прогрессом, которого добился Артета с момента прихода на пост в конце 2019 года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «канониры» претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов.