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Клопп считает нынешний «Ливерпуль» лучшей командой, с которой он когда-либо работал

23 Февраля 2022 • 22:28 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Лидс
1-й тайм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку своей нынешней команде.

«Мое мнение однозначно - лучший состав, лучший, который у меня когда-либо был, один из лучших в истории этого клуба», - Mirror передает слова Клоппа.

«В моей жизни были выдающиеся команды. Состав «Боруссии» Дортмунд сезонов 10/11 и 11/12 был сумасшедшим. Единственная проблема в том, что у нас он был всего два года, а потом футбольный мир решил, что путь Дортмунда был достаточно долгим, и теперь давайте заберем несколько их игроков», - добавил Клопп.

«Здесь такого не происходит. Мы можем удержать их, а это значит, что мы можем развивать то, что мы сделали вместе, и это огромная разница», - подытожил тренер.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» c 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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