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«Ливерпуль» представил состав на матч с «Лидсом»

23 Февраля 2022 • 21:50 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
Через 0 ч. 11 мин.

В перенесенном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет на домашней арене «Энфилд» гостей из «Лидс Юнайтед». В составе «Ливерпуля» травмированы Диогу Жота и Роберто Фирмино, поэтому их на поле сегодня не будет. Ниже - стартовый состав команды Юргена Клоппа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон. Фабиньо. Тьяго, Джонс, Диас, Салах, Мане.

Запасные: Келлехер, Конате, Милнер, Кейта, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Ориги.

Матч между «Ливерпулем» и «Лидсом» начнется в 22:45 по московскому времени, его трансляция будет доступна в лайв-режиме.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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23.02  22:30 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.65 3.50 2.09
23.02  22:30 Уотфорд ... Кристал Пэлас 3.15 3.40 2.34
23.02  22:45 Ливерпуль ... Лидс 1.24 7.00 11.00
24.02  22:45 Арсенал ... Вулверхэмптон 1.76 3.70 4.90
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