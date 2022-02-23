«Ливерпуль» представил состав на матч с «Лидсом»

В перенесенном матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет на домашней арене «Энфилд» гостей из «Лидс Юнайтед». В составе «Ливерпуля» травмированы Диогу Жота и Роберто Фирмино, поэтому их на поле сегодня не будет. Ниже - стартовый состав команды Юргена Клоппа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон. Фабиньо. Тьяго, Джонс, Диас, Салах, Мане.

Запасные: Келлехер, Конате, Милнер, Кейта, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Цимикас, Ориги.

Матч между «Ливерпулем» и «Лидсом» начнется в 22:45 по московскому времени, его трансляция будет доступна в лайв-режиме.