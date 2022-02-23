В Египте изучение карьеры Салаха включат в школьный курс

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах уже давно стал спортивной легендой в своей стране, слава которой, пожалуй, затмила славу другого выдающегося африканского игрока, выигравшего в 1995 году «Золотой мяч» - Джорджа Веа. А ведь Веа стал у себя на родине, в Либерии, президентом!

Салах «Золотой мяч» еще не выигрывал, да и в президенты пока не метит - но зато курс о нем будет включен в школьную программу египетских детей, сообщает The Times. В нем будет описываться не только спортивная составляющая подвигов Салаха (как выход со своей сборной на ЧМ-2018), но и его благотворительная деятельность у себя на родине, которая также вызывает дополнительные симпатии его соотечественников.