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В Египте изучение карьеры Салаха включат в школьный курс

23 Февраля 2022 • 21:08 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
Через 1 ч. 25 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах уже давно стал спортивной легендой в своей стране, слава которой, пожалуй, затмила славу другого выдающегося африканского игрока, выигравшего в 1995 году «Золотой мяч» - Джорджа Веа. А ведь Веа стал у себя на родине, в Либерии, президентом!

Салах «Золотой мяч» еще не выигрывал, да и в президенты пока не метит - но зато курс о нем будет включен в школьную программу египетских детей, сообщает The Times. В нем будет описываться не только спортивная составляющая подвигов Салаха (как выход со своей сборной на ЧМ-2018), но и его благотворительная деятельность у себя на родине, которая также вызывает дополнительные симпатии его соотечественников.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Египта Мохамед Салах
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23.02  22:45 Ливерпуль ... Лидс 1.24 7.00 11.00
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