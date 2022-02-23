Артета ответил на вопрос о шансах на попадание в Лигу чемпионов

Перед важнейшей игрой с «Вулверхэмптоном» главного тренера «Арсенала» Микеля Артету спросили о шансах команды на попадание в Лигу чемпионов.

«Будет ощущаться давление, потому что математически это возможно, но мы должны быть сосредоточены на сегодняшнем дне», - Артета сказал на пресс-конференции.

«Хорошо тренироваться сегодня, хорошо готовиться сегодня, быть готовыми психологически, физически, тактически, чтобы завтра сыграть действительно сложный матч и показать это на поле. Это должно быть единственной целью», - добавил тренер.

Игра состоится в четверг на стадионе «Эмирейтс». На текущий момент команды разделяет 2 очка, но у лондонцев есть игра в запасе.