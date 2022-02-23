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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета ответил на вопрос о шансах на попадание в Лигу чемпионов

23 Февраля 2022 • 20:56 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
1.60 3.75 5.90
24.02 22:45

Перед важнейшей игрой с «Вулверхэмптоном» главного тренера «Арсенала» Микеля Артету спросили о шансах команды на попадание в Лигу чемпионов.

«Будет ощущаться давление, потому что математически это возможно, но мы должны быть сосредоточены на сегодняшнем дне», - Артета сказал на пресс-конференции.

«Хорошо тренироваться сегодня, хорошо готовиться сегодня, быть готовыми психологически, физически, тактически, чтобы завтра сыграть действительно сложный матч и показать это на поле. Это должно быть единственной целью», - добавил тренер.

Игра состоится в четверг на стадионе «Эмирейтс». На текущий момент команды разделяет 2 очка, но у лондонцев есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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23.02  22:30 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.65 3.50 2.09
23.02  22:30 Уотфорд ... Кристал Пэлас 3.15 3.40 2.34
23.02  22:45 Ливерпуль ... Лидс 1.24 7.00 11.00
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