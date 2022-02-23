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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Марш отреагировал на слухи, связывающие его с «Лидсом»

23 Февраля 2022 • 19:45 Комментировать

Ходят слухи, что по завершению сезона Марсело Бьелса оставит должность главного тренера «Лидса». Поговаривают, что новым рулевым «павлинов» может стать Джесси Марш, который в начале зимы был уволен из «РБ Лейпцига» по причине неудовлетворительных результатов.

«Ты слишком много читаешь газеты и «Твиттер», - сказал Марш в разговоре с Джейми Каррагером на CBS Sports. «Скажем так, мне нравится быть безработным, у меня много свободного времени».

Судя по всему, ни о каких контактах между Джесси Маршем и «Лидсом» речь пока не идёт.

На текущий момент «Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Джесси Марш
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