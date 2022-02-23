​В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали вопрос сотрудничества с «Аэрофлотом»

В СМИ появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» на фоне последних политических событий отказался лететь на матч против «Атлетико» самолётом «Аэрофлота». В пресс-службе клуба дали комментарий по поводу своего сотрудничества с российской авиакомпанией.

В клубе сообщили ТАСС, что «Аэрофлот» остаётся партнёром «Манчестер Юнайтед».

«Партнёрское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнёров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам», - сказали в пресс-службе «красных дьяволов».

Напомним, что в начале недели Россия признала ДНР и ЛНР, что повлекло за собой новый пакет санкций со стороны западных стран.