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​Гвардиола назвал «Ливерпуль» занозой в заднице, Клопп отреагировал

23 Февраля 2022 • 17:57 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Лидс
Через 3 ч. 4 мин.

На прошлой неделе главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» занозой в заднице. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп отреагировал на слова испанца.

«Пеп сказал, что мы – заноза в заднице. Думаю, это хорошее описание, так и должно быть. Мы должны быть как можно более раздражающими, пока у нас не появится шанс обойти «Манчестер Сити». Я не знаю, когда это будет, и будет ли вообще, но я всегда говорил, что сезон решается не в феврале, а позже», - высказался Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» на шесть очков отстаёт от «Манчестер Сити», проведя при этом на одну игру меньше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Февраля 2022 в 18:51
Вот и поговорили... Не то что политики... Красавцы!!... Хе...
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