​Гвардиола назвал «Ливерпуль» занозой в заднице, Клопп отреагировал

На прошлой неделе главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» занозой в заднице. Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп отреагировал на слова испанца.

«Пеп сказал, что мы – заноза в заднице. Думаю, это хорошее описание, так и должно быть. Мы должны быть как можно более раздражающими, пока у нас не появится шанс обойти «Манчестер Сити». Я не знаю, когда это будет, и будет ли вообще, но я всегда говорил, что сезон решается не в феврале, а позже», - высказался Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» на шесть очков отстаёт от «Манчестер Сити», проведя при этом на одну игру меньше.