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​Артета уверен, что Уилшер вернётся в «Арсенал»

23 Февраля 2022 • 17:45 Комментировать

На днях Джек Уилшер, воспитанник «Арсенала», стал футболистом датского «Орхуса». Для полузащитника это важный момент, ведь в первой части сезона он не имел клуба. При этом с периодом без клуба Уилшер столкнулся уже второй раз в карьере.

По поводу Уилшера высказался главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Стоит сказать, что ранее полузащитник тренировался с «канонирами».

«Вернётся ли когда-нибудь Уилшер в «Арсенал»? Сто процентов. Я думаю, что все в клубе были бы готовы открыть для него двери и постараться найти роль, которая устраивала бы всех. Думаю, это произойдёт в будущем», - слова Артеты приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Джек Уилшер Микель Артета
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