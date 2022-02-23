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​«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзно потратиться летом

23 Февраля 2022 • 16:27 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзным образом потратиться на трансферном рынке летом. Об этом стало известно ESPN. Отмечается, что планы «красных дьяволов» не будут зависеть от того, попадёт команда в Лигу чемпионов или нет. Манкунианцы будут активно инвестировать в новых футболистов даже в случае финиша за пределами топ-4 в этом чемпионате.

Стоит сказать, что по завершению текущего сезона Ральф Рангник перейдёт на должность консультанта «Манчестер Юнайтед», а главным тренером станет какой-то другой специалист.

Сегодня, 23 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Атлетико». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
23 Февраля 2022 в 17:09
Нужно перестаривать команду с нуля, Погба, Роналду, Кавани, Магуайр, Матич, Мата, Эланга, Джонс, Байи и ещё пару тройку игроков препятствуют развитию клуба на настоящем высочайшем топовом уровне...
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23.02  22:30 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.65 3.50 2.09
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