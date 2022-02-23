​«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзно потратиться летом

«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзным образом потратиться на трансферном рынке летом. Об этом стало известно ESPN. Отмечается, что планы «красных дьяволов» не будут зависеть от того, попадёт команда в Лигу чемпионов или нет. Манкунианцы будут активно инвестировать в новых футболистов даже в случае финиша за пределами топ-4 в этом чемпионате.

Стоит сказать, что по завершению текущего сезона Ральф Рангник перейдёт на должность консультанта «Манчестер Юнайтед», а главным тренером станет какой-то другой специалист.

Сегодня, 23 февраля, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Атлетико». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.