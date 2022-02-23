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Гнабри может оказаться в «Челси» или «Тоттенхэме», если не продлит контракт с «Баварией»

23 Февраля 2022 • 16:05 Комментировать
Лидс
...
Тоттенхэм
26.02 15:30
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри следующим летом может сменить клубную прописку. Сообщается, что в трансфере немецкого футболиста заинтересованы два лондонских клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».
 
По сообщениям Bild, оба клуба активно мониторят ситуацию с контрактом футболиста, который заканчивается летом 2023 года. Гнабри по новому соглашению хочет получать в «Баварии» гораздо больше, чем зарабатывает сейчас, но клуб пока не готов удовлетворить финансовые запросы полузащитника.
 
Напомним, что Гнабри выиграл в составе мюнхенской «Баварии» Лигу чемпионов в 2020 году. В той кампании футболист забил в совокупности 6 голов в ворота «Челси» и «Тоттенхэма».
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Бавария Серж Гнабри
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