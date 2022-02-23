Гнабри может оказаться в «Челси» или «Тоттенхэме», если не продлит контракт с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри следующим летом может сменить клубную прописку. Сообщается, что в трансфере немецкого футболиста заинтересованы два лондонских клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».

По сообщениям Bild, оба клуба активно мониторят ситуацию с контрактом футболиста, который заканчивается летом 2023 года. Гнабри по новому соглашению хочет получать в «Баварии» гораздо больше, чем зарабатывает сейчас, но клуб пока не готов удовлетворить финансовые запросы полузащитника.

Напомним, что Гнабри выиграл в составе мюнхенской «Баварии» Лигу чемпионов в 2020 году. В той кампании футболист забил в совокупности 6 голов в ворота «Челси» и «Тоттенхэма».