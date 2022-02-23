Конте: «Паратичи специально подписал Кулушевски в «Ювентус», чтобы навредить мне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, что должен был поработать с Деяном Кулушевски ещё в «Интере». Сделка в итоге не состоялась по той причине, что игрока купил «Ювентус», в котором тогда работал нынешний спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

«Паратичи специально подписал Кулушевски в «Ювентус», чтобы навредить мне, потому что я хотел видеть его в «Интере». То же самое он попытался проделать с Лукаку, ведь прекрасно знал, насколько сильно он мне нравился», – рассказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, что в январе «Тоттенхэм» арендовал Деяна Кулушевски из «Ювентуса» на полтора года с правом выкупа за 35 миллионов евро. Футболист уже отметился голом в ворота «Манчестер Сити» в прошлом туре АПЛ.