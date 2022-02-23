Артета о будущем в «Арсенале»: «Моя цель – построить команду, которая будет побеждать»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о своём будущем. Контракт испанского специалиста с «канонирами» истекает летом 2023 года, поэтому в последнее время спекуляции о его дальнейшей карьере стали нарастать всё больше и больше.

«Я действительно счастлив здесь. Моя цель – построить команду, которая будет побеждать. Команду, которой будут наслаждаться люди. Всё остальное произойдёт естественным образом. Мы должны быть сконцентрированы на том, чего хотим достичь», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что испанский наставник возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. Ранее Артета работал помощником Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».