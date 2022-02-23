​Алле: «Не виню Мойеса»

Себастьян Алле здорово показывает себя в «Аяксе», хотя ранее он не смог раскрыться в «Вест Хэме». 27-летний форвард высказался на этот счёт.

«Я не хочу винить Мойеса. Иногда стиль игры тренера не подходит футболисту. Я бы не тем нападающим, который был нужен Дэвиду. Не он приводил меня в клуб», - слова Алле приводит The Guardian.

«В «Аяксе» я забиваю голы, борюсь за трофеи, играю в Лиге чемпионов, наслаждаюсь футболом. Это было простое решение. Я подошёл к Мойесу и сказал: «Можете ли вы меня отпустить и не блокировать трансфер. Я хочу вернуть себе уверенность». К счастью, он и клуб согласились», - сказал игрок.

В сезоне 2021/2022 Себастьян Алле забил 28 голов в 28 матчах.