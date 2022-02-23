«Манчестер Юнайтед» может серьёзно потратиться на трансфер Нкунку

Атакующий полузащитник Кристофер Нкунку, который является одним из лидеров «РБ Лейпцига», находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается на страницах Bild, манкунианцы рассматривают возможность подписания футболиста в летнее трансферное окно. Сделка может обойтись «красным дьяволам» в 75 миллионов евро.

Кристофер в нынешнем сезоне демонстрирует отличную результативность. Нкунку принял участие в 33 поединках за «быков», в которых отметился 22 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Контракт 24-летнего полузащитника с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2024 года.