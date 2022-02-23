«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для Фреда

Бразильский хавбек Фред близок к пролонгации сотрудничества с «Манчестер Юнайтед». В клубе отмечают прогресс полузащитника при Ральфе Рангнике и хотят вознаградить его новым трудовым договором.

Согласно информации ESPN, вскоре «красные дьяволы» проведут переговоры с агентом 28-летнего бразильца по новой сделке. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2023 года.

Фред защищает цвета манкунианского гранда с лета 2018 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги бразилец принял участие в 20 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.