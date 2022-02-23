«Ливерпуль» хочет усилить атаку звездой из Серии А

Звездный аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес близок к уходу из миланского «Интера». Футболиста активно сватают на Туманный Альбион, где в его услугах заинтересованы сразу несколько топ-клубов.

Ранее сообщалось о желании лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» подписать форварда. Теперь же в гонку за игроком включился «Ливерпуль», сообщает портал Goal.com. Мерсисайдцы планируют оформить сделку в летнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Лаутаро 12 забитых мячей и два ассиста в 33 матчах за «нерадзурри». Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.