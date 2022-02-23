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«Ньюкасл» нашёл усиление в «Ливерпуле»

23 Февраля 2022 • 10:28 Комментировать

На защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса появился еще один претендент в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в услугах 24-летнего исполнителя проявляет «Ньюкасл», об этом сообщается на страницах издания The Athletic.

Как стало известно источнику, «сороки» следят за ситуацией вокруг игрока, интерес к которому также проявляет бирмингемская «Астон Вилла». «Ньюкасл» готов вступить в переговоры, если «красные» решат выставить Гомеса на трансфер.

В текущем сезоне защитник принял участие в 13 поединках и не отметился голевыми действиями. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Джо Гомес
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