Фред назвал главный недостаток «Манчестер Юнайтед»

Бразильский легионер «Манчестер Юнайтед» Фред пожаловался на то, что у манкунианцев нет долгосрочного плана.

«В футболе очень важно как можно скорее добиться положительного результата, однако для этого вам необходим долгосрочный план действий. Плохо, что у нас он отсутствует. Пока в «МЮ» думают только о краткосрочных задачах. Что будет после завершения сезона, мы пока не знаем», - передает слова полузащитника The Guardian.

Напомним, что сегодня, 23 февраля, «красные дьяволы» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Игра состоится в Мадриде и начнется в 23:00 мск.