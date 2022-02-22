Конте: «Кейн незаменим, даже если у него останется одна нога»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в шуточной манере отметил важность Гарри Кейна для команды. Ожидается, что 28-летний форвард сыграет в среду против «Бёрнли», несмотря на повреждение спины, полученное в субботнем матче с «Манчестер Сити» (3:2).

«Его спина пострадала от удара, но он всё равно обязан играть! Он выйдет на поле, даже если у него останется одна нога, – заявил итальянский специалист. – На самом деле, конечно, это просто шутка – я никогда не принуждаю к игре травмированных футболистов. Я лишь пытаюсь донести, насколько важен Гарри. Он хорош, он готов сыграть», – приводит слова Конте издание Goal.

Напомним, летом Кейн заявлял о желании сменить клуб, с чем связывались его неудачные выступления на старте кампании. На данный момент на счету английского нападающего «шпор» 17 забитых голов в 34 поединках во всех соревнованиях.