Лондонский «Арсенал» продолжает активно искать нового нападающего для команды на замену ушедшему Пьеру-Эмерику Обамеянгу. В этот раз «канониры» задумали осуществить трансфер форварда «Арсенала» Жоау Фелиша, за которого «матрасники» в свое время заплатили свыше 120 миллионов евро.

Как свидетельствует OKDIARIO, «Арсенал» намерен воспользоваться возникшим недопониманием между португальцем и главным тренером испанского гранда, Диего Симеоне. Напомним, что Фелиш хочет покинуть Мадрид ради получения постоянной игровой практики, об этом ранее сообщала местная пресса.

В текущем сезоне футболист принял участие в 24 матчах за «Атлетико», отличившись всего лишь тремя голами и пятью ассистами. Стоимость Фелиша на данный момент оценивается в 60 миллионов евро.