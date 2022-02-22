Клопп рассказал, при каких условиях «Ливерпулю» удастся выиграть АПЛ в текущем сезоне

Поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» подарило болельщикам «Ливерпуля» надежды на возобновление интриги в борьбе за чемпионство в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Теперь мерсисайдцы отстают всего на шесть очков, имея при этом матч в запасе.

Правда, главный тренер команды Юрген Клопп пока не спешит говорить о возвращении в гонку за титул. Немецкий специалист на пресс-конференции в преддверии поединка с «Лидсом» рассказал, какие цели стоят перед футболистами.

«Мы поборемся за первое место лишь в том случае, если выиграем все оставшиеся встречи. Для нас, по сути, ничего не изменилось. Честно, я пока ни секунды не думал о конкуренции с «Сити». Мы понимаем, что они могут больше не оступиться», - заявил Клопп.