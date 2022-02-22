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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал, при каких условиях «Ливерпулю» удастся выиграть АПЛ в текущем сезоне

22 Февраля 2022 • 21:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Лидс
23.02 22:45

Поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» подарило болельщикам «Ливерпуля» надежды на возобновление интриги в борьбе за чемпионство в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Теперь мерсисайдцы отстают всего на шесть очков, имея при этом матч в запасе.

Правда, главный тренер команды Юрген Клопп пока не спешит говорить о возвращении в гонку за титул. Немецкий специалист на пресс-конференции в преддверии поединка с «Лидсом» рассказал, какие цели стоят перед футболистами.

«Мы поборемся за первое место лишь в том случае, если выиграем все оставшиеся встречи. Для нас, по сути, ничего не изменилось. Честно, я пока ни секунды не думал о конкуренции с «Сити». Мы понимаем, что они могут больше не оступиться», - заявил Клопп.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ЛИДС
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23.02  22:30 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.65 3.50 2.09
23.02  22:30 Уотфорд ... Кристал Пэлас 3.15 3.40 2.34
23.02  22:45 Ливерпуль ... Лидс 1.24 7.00 11.00
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