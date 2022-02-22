Конте попросит у «Тоттенхэма» купить Лукаку, если Кейн перейдёт в «Манчестер Сити»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку может вновь сменить клубную прописку ближайшим летом. По сообщению Calciomercato, бельгийский нападающий может воссоединиться с Антонио Конте в другом лондонском клубе – «Тоттенхэме».

Сообщается, что итальянский тренер попросит у своего клуба купить бельгийца только в том случае, если основной нападающий Харри Кейн попросится уйти в «Манчестер Сити». В составе «Челси» Ромелу забил пока что всего 5 голов в чемпионате Англии.

Напомним, что Лукаку прошлым летом стоил «Челси» более 100 миллионов евро. Ранее нападающий вместе с Антонио Конте выиграл чемпионат Италии, выступая за миланский «Интер».