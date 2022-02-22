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Конте о Кейне и Льорисе: «Ты можешь ошибиться насчёт жены, но не насчёт голкипера и нападающего»

22 Февраля 2022 • 17:09 Комментировать
Бёрнли
...
Тоттенхэм
4.70 3.70 1.75
23.02 22:30
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями о совместной работе с нападающим Гарри Кейном и голкипером Уго Льорисом. Итальянец дал понять, что очень ценит этих футболистов.
 
«Однажды один итальянский спортивный директор Корвино сказал: «Ты можешь ошибиться насчёт жены, но не насчёт голкипера и нападающего». Мне кажется, это лучшая фраза, благодаря которой можно понять футбол», – заявил Конте на своей пресс-конференции.
 
Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Дубль в том поединке оформил Гарри Кейн. Новичок «шпор» Деян Кулушевски отметился одним голом и ассистом.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис Антонио Конте Гарри Кейн
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