Конте о Кейне и Льорисе: «Ты можешь ошибиться насчёт жены, но не насчёт голкипера и нападающего»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями о совместной работе с нападающим Гарри Кейном и голкипером Уго Льорисом. Итальянец дал понять, что очень ценит этих футболистов.

«Однажды один итальянский спортивный директор Корвино сказал: «Ты можешь ошибиться насчёт жены, но не насчёт голкипера и нападающего». Мне кажется, это лучшая фраза, благодаря которой можно понять футбол», – заявил Конте на своей пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл на выезде «Манчестер Сити» со счётом 3:2. Дубль в том поединке оформил Гарри Кейн. Новичок «шпор» Деян Кулушевски отметился одним голом и ассистом.