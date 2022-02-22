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​«Реал» положил глаз на звезду «Ливерпуля» слухи

22 Февраля 2022 • 15:44 Комментировать

Один из лидеров «Ливерпуля» может оказаться в «Реале». Как сообщает Fichajes, мадридский куб возобновил интерес к Садио Мане.

Действующий контракт связывает Садио Мане с «Ливерпулем» до конца сезона 2022/2023. В такой ситуации «Реал» надеется подписать сенегальца по приемлемой цене ближайшим летом или вообще бесплатно через год.

Садио Мане в сезоне 2021/2022 провёл за «Ливерпуль» во всех соревнованиях 29 матчей. На счету футболиста 11 голов и один результативный пас на партнёра.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Садио Мане в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Садио Мане Трансферы футбола - лето 2022
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