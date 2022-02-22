«Манчестер Сити» работает в направлении летнего усиления своего состава. По данным Bild, «горожане» могут попробовать подписать Кристофера Нкунку из «РБ Лейпцига». 24-летнего француза в последние недели слухи активно связывают с топовыми клубами.

Отмечается, что в возвращении Кристофера Нкунку заинтересован и «ПСЖ», воспитанником которого полузащитник является. В 2019 году футболист перебрался из парижского клуба в «РБ Лейпциг».

Специалисты портала transfermarkt оценивают Кристофера Нкунку в 55 миллионов евро. В сезон 2021/2022 хавбек забил 22 гола и отдал 13 голевых передач в 33 матчах во всех соревнованиях.