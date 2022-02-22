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​«Манчестер Сити» нашёл усиление в Германии слухи

22 Февраля 2022 • 15:38 Комментировать

«Манчестер Сити» работает в направлении летнего усиления своего состава. По данным Bild, «горожане» могут попробовать подписать Кристофера Нкунку из «РБ Лейпцига». 24-летнего француза в последние недели слухи активно связывают с топовыми клубами.

Отмечается, что в возвращении Кристофера Нкунку заинтересован и «ПСЖ», воспитанником которого полузащитник является. В 2019 году футболист перебрался из парижского клуба в «РБ Лейпциг».

Специалисты портала transfermarkt оценивают Кристофера Нкунку в 55 миллионов евро. В сезон 2021/2022 хавбек забил 22 гола и отдал 13 голевых передач в 33 матчах во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Трансферы футбола - лето 2022
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