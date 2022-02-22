«Челси» нашёл нового центрального защитника

Лондонский «Челси» намерен обновить оборонительную линию в летнее трансферное окно. С большой долей вероятности в конце сезона команду покинут Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер.

По данным Talksport, первым кандидатом на переход в стан «пенсионеров» является защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман. «Челси» сделает предложение «волкам» в период летнего межсезонья. Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро.

Контракт 24-летнего исполнителя с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне на его счету один гол в 28 матчах.