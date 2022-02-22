Менди оценил игру Кепы во время своего отсутствия на Кубке Африки

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди высказался о своем конкуренте за место в рамке ворот Кепе Аррисабалаге.

«У нас отличные отношения, все было хорошо с момента моего трансфера. Кепа отлично справился со своей задачей, пока я выступал на Кубке Африки. Однако я не был удивлен этим, ведь он отличный голкипер. Рад за него, он заслуживает только похвалы.

В «Челси» конкуренция на каждой позиции, поэтому все игроки выкладываются на 100 процентов, чтобы заслужить место в основе», - приводит слова африканца Football.London.

Сегодня, 22 февраля, «Челси» примет «Лилль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – 23:00 мск.