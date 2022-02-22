Шмейхель высказался о борьбе «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в АПЛ

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель оценил шансы «красных дьяволов» обогнать лондонский «Арсенал» в чемпионате Англии.

«Команда Артеты проводит хороший отрезок в АПЛ, однако если обратить внимание на последние пять матчей, то «Юнайтед» был лучше. Я считаю, что набранные очки намного важнее, чем игры в запасе. «МЮ» одержал хорошую победу над «Лидсом», однако впереди команду ждет много работы. Нужно еще многое доказывать», - цитирует датчанина BBC Sport.

«МЮ» сыграл 26 матчей и занимает четвертое место, а «Арсенал» идет шестым, имея три игры в запасе.