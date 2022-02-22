Игрок «Ливерпуля» - одна из приоритетных целей Джеррарда

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес по-прежнему находится в сфере интересов бирмингемской «Астон Виллы», которую сейчас тренирует легенда мерсисайдцев Стивен Джеррард.

Согласно данным Football Insider, 24-летний футболист является одной из ключевых целей «львов» на летнее трансферное окно. Срок действующего контракта Гомеса с «красными» рассчитан до середины 2024 года, а его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Джо поучаствовал в пяти поединках, в которых не отметился результативными действиями.