«Манчестер Юнайтед» нашёл нового центрального защитника в Серии А

В «Манчестер Юнайтед» хотят усилить центральную ось оборонительной линии. Скауты манкунианцев начали поиски нового игрока и остановили свой взор на Серии А.

Как сообщается на страницах портала Goal.com, в поле зрения «красных дьяволов» находится сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали. «Юнайтед» ранее уже интересовался этим игроком и решил предпринять еще одну попытку подписать его.

Грядущим летом у Кулибали останется последний год по контракту с неаполитанцами, а потому есть вероятность того, что клуб согласится отпустить африканца. Трансферная стоимость Кулибали оценивается в 45 миллионов евро.