«Интер» нацелился на форварда «Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может покинуть Туманный Альбион и продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах бразильского футболиста проявляет миланский «Интер».

Согласно сведениям портала Goal.com, «нерадзурри» планируют подписать форварда в летнее трансферное окно, однако английский топ-клуб не горит желанием отпускать Жезуса.

Источник отмечает, что в ближайшее время «горожане» собираются обсудить с Габриэлем подписание нового трудового соглашения. Нынешний контракт истекает через полтора года.

В этом сезоне на счету бразильца два гола и семь ассистов в 19 поединках Премьер-лиги.