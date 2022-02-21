«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения Мбаппе

На днях в британской прессе распространилась новость о том, что в борьбу за подписание нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе неожиданно включился «Ливерпуль». Отмечалось, что английский клуб активно следил за ситуацией вокруг переговоров футболиста с парижанами о пролонгации.

Однако, как свидетельствует газета Sport, мерсисайдцы отказались от подобной идеи. Согласно источнику, руководство поняло, что Мбаппе собирается делать выбор исключительно между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». В связи с этим, «Ливерпуль» решил зря не тратить время на переговоры с агентами француза.

Напомним, что летом Мбаппе определится с местом продолжения карьеры – ранее «сливочные» предупредили его, что тоже окончательно откажутся от трансфера, если форвард не перейдет к ним летом.