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​Эриксен сделал два голевых паса в матче «Брентфорда»

21 Февраля 2022 • 19:23 Комментировать

Кристиан Эриксен после подписания контракта с «Брентфордом» пока не проводил официальных матчей. При этом датчанин проводит время на поле в товарищеских играх. Как сообщает Evening Standard, в понедельник Эриксен сыграл 80 минут в поединке против «Глазго Рейнджерс», который проходил в закрытом режиме. Кристиан отметился двумя голевыми передачами, а матч завершился вничью со счётом 2:2.

Напомним, что прошлым летом Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Случилось это во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.

Ближайшую игру «Брентфорд» проведёт 26 февраля – против «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд
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