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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель призвал не смеяться над Лукаку

21 Февраля 2022 • 18:33 Комментировать
Кристал Пэлас
0:1
Челси
окончен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу нападающего Ромелу Лукаку. В летнее трансферное окно лондонский клуб потратил огромные деньги на трансфер форварда, но Лукаку не оправдывает ожиданий. В игре чемпионата против «Кристал Пэлас» бельгиец установил антирекорд АПЛ по числу касаний.

«Не время смеяться над Лукаку. Он футболист нашей команды, и мы будем защищать его», - сказал Тухель журналистам на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Лилля».

«Челси» и «Лилль» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 22 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Томас Тухель
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