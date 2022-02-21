Тухель призвал не смеяться над Лукаку

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу нападающего Ромелу Лукаку. В летнее трансферное окно лондонский клуб потратил огромные деньги на трансфер форварда, но Лукаку не оправдывает ожиданий. В игре чемпионата против «Кристал Пэлас» бельгиец установил антирекорд АПЛ по числу касаний.

«Не время смеяться над Лукаку. Он футболист нашей команды, и мы будем защищать его», - сказал Тухель журналистам на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Лилля».

«Челси» и «Лилль» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 22 февраля.