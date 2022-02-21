​Боссы «Лестера» поддерживают Роджерса, несмотря на спад

Руководители «Лестера» поддерживают главного тренера команды, несмотря на спад в результатах команды. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

По данным источника, положение Брендана Роджерса не находится под угрозой. Боссы «лис» считают, что неудачи связаны с травмами и другими проблемами.

В последний раз «Лестер» выигрывал матч Премьер-лиги ещё 28 декабря. С тех пор в пяти матчах чемпионата команда Брендана Роджерса раздобыла два очка.

На текущий момент «Лестер» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.