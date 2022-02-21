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​«Тоттенхэм не спешит с новым контрактом для Кейна слухи

21 Февраля 2022 • 15:17 Комментировать

«Тоттенхэм» не торопится предлагать новый контракт нападающему Гарри Кейну. Как сообщает The Athletic, в настоящий момент в лондонском клубе не строят планов по переговорам с 28-летним футболистом.

Стоит сказать, что действующее трудовое соглашение связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца сезона 2023/2024.

В последние годы слухи активно связывали Гарри Кейна с другими клубами, в частности с «Манчестер Сити», но президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви не хочет расставаться с игроком.

В сезоне 2021/2022 Гарри Кейн забил 17 голов в 34 матчах во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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