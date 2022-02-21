​Гвардиола: «Я никогда не говорил, что чемпионская гонка окончена»

«Манчестер Сити» проиграл на своём поле «Тоттенхэму» (2:3), и в Англии все заговорили о возрождении чемпионской гонки. «Горожане» опережают «Ливерпуль» всего на шесть очков, сыграв при этом на матч больше.

«Несколько недель назад я говорил, что нам нужно набрать много очков, чтобы стать чемпионами. Это мы и постараемся сделать. Я никогда не говорил, что чемпионская гонка окончена. В январе и феврале наши преследователи побеждали. Нам будет сложно, мы это знаем», - сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чьи слова приводятся на страницах портала Goal.com.