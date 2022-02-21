Кунде сделал выбор между «Барселоной» и «Челси»

Латераль национальной сборной Франции и «Севильи» Жюль Кунде определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Главными претендентами на защитника считались каталонская «Барселона» и лондонский «Челси».

Согласно информации The Express, 23-летний футболист отказал «сине-гранатовым» и хочет продолжить карьеру на «Стэмфорд Бридж». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Переход Кунде обойдется «пенсионерам» примерно в 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что андалусийцы приобрели флангового защитника у «Бордо» за 25 миллионов 2,5 года назад.