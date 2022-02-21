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Гари Невилл предсказал судьбу Рангника в «Манчестер Юнайтед»

21 Февраля 2022 • 11:08 Комментировать

Бывший защитник «МЮ», а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Невилл уверен, что в следующем сезоне у манкунианцев будет новый главный тренер. По мнению экс-игрока, немец Ральф Рангник не задержится на этом посту.

«Я считаю, что Рангник не останется в «Юнайтед» после завершения сезона. Он уйдет, что бы ни случилось. В следующем сезоне у «красных дьяволов» будет новый наставник. Это должен быть сильный специалист, который способен бросить вызов Гвардиоле, Клоппу и Тухелю», - цитирует Невилла Sky Sports.

Ранее ходили слухи, что пост главного тренера «МЮ» может занять Маурисио Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Гари Невилл
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